Кількість біженців із Сирії до країн Близького Сходу перевищила 5 млн осіб - ООН

Кількість біженців із Сирії, які перебувають у Туреччині, Лівані, Йорданії, Іраку та Єгипті, перевищила 5 млн осіб.

Про це повідомив Верховний комісаріат ООН у справах біженців (UNHCR), передає Deutsche Welle.

Майже 500 тис. сирійських біженців розміщені в таборах тимчасового проживання.

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Протягом усього 2016 року кількість біженців із Сирії до цих країн трималося на рівні 4,8 млн людей, зазначає агентство Reuters. Проте найновіші дані, зібрані UNHCR і владою Туреччини, показали зростання кількості біженців з початку 2017 року.

У цих даних UNHCR не враховано сирійців, які дістали притулок в інших країнах, зокрема, в державах ЄС. В одній тільки Німеччині у 2016 році, згідно з даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), із запитом про надання притулку звернулися понад 250 тисяч сирійців.

Згідно з офіційними даними, у 2015 році в Сирії проживали 18,5 млн осіб.