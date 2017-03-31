У Нігерії від менінгіту померли майже 300 осіб

З початку року від епідемії менінгіту в Нігерії померли 282 людини, перехворіли небезпечним захворюванням понад 2000 осіб, передає Associated Press.

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За словами представника Центру по контролю захворювань Нігерії Чікве Іхеквеазу, більшість жертв — діти у віці від 5 до 14 років.

Зупинити епідемію поки не вдається через брак вакцин. Зараз у країни є близько 500 тис. вакцин від менінгіту, наданих ВООЗ. Однак тільки в штаті Замфаре, одному з 15 штатів, охоплених епідемією, вакцинації потребують не менше 3 млн. осіб.

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У 2015 році в результаті епідемії менінгіту в Нігерії та Нігері, загинули 1100 осіб і захворіли близько 10 тис. осіб.

Менінгіт викликає запалення оболонок головного та спинного мозку. Типові симптоми менінгіту: головний біль, ригідність шиї одночасно з гарячкою, зміненим станом свідомості та чутливістю до світла чи звуку. Захворювання може призвести до смерті або інвалідності.