Компанії США і Великої Британії об'єдналися у боротьбі з небезпечними бактеріями

Одинадцять біотехнологічних і дослідницьких організацій з Великої Британії і США отримали грант у розмірі 48 млн доларів на розробку нових антибіотиків для боротьби з лікарсько-стійкими бактеріями, повідомляє Reuters.

Читайте такожВ ООН створена Робоча група з вирішення проблеми стійкості до протимікробних препаратівКошти були виділені новим британсько-американським альянсом CARB-X, метою якого є боротьба з лікарською стійкістю. У перспективі планується, що CARB-X вкладе ще 75 млн в найбільш успішні проекти. Також у створення новітніх високоефективних антибіотиків незалежний міжнародний благодійний фонд Wellcome Trust має намір направити 155,5 млн доларів.

Раніше ВООЗ опублікувала перелік з 12 стійких до антибіотиків бактерій, що представляють найбільшу загрозу для здоров'я людини. У ВООЗ підкреслили, що для боротьби з позначеними патогенами необхідні нові антибактеріальні препарати. Новий список, за планами ВООЗ, має стати орієнтиром для науково-дослідних організацій, які займаються розробкою лікарських препаратів.

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У кінці 2014 року експерти підрахували, що до 2050 року інфекційні захворювання, викликані лікарсько-стійкими мікроорганізмами, стануть причиною смерті 10 млн осіб щорічно, а їх тягар досягне 100 трлн доларів. Незважаючи на тривожний прогноз, підкреслюється, що світові зусилля щодо поліпшення діагностики захворювань, розробки нових протимікробних засобів, а також розширення імунізаційних програм стануть ефективною зброєю в боротьбі з лікарською стійкістю бактерій.