Медикаментозні помилки щорічно завдають шкоди світовій економіці в розмірі $ 42 млрд

Щороку подібні похибки завдають шкоди здоров'ю 1,3 млн. людей тільки в одній цій країні. Такі дані наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я. В середу, 29 березня, фахівці ВООЗ запустили масштабну кампанію – вони хочуть в найближчі п'ять років вдвічі скоротити кількість медикаментозних помилок.

Читайте такожКомпанії США і Великобританії об'єдналися у боротьбі з небезпечними бактеріямиЯк підкреслюють у ВООЗ, в системах охорони здоров'я країн повинні існувати і реалізовуватися добре налагоджені механізми і чіткі правила, що стосуються видачі рецептів, дозування ліків і продажу медикаментів у аптеках. Необхідно також, кажуть фахівці, щоб пацієнти отримували чіткі інструкції по застосуванню лікарських засобів. Особливу увагу у ВООЗ радять приділити тим людям, які приймають відразу кілька ліків або препарати, що викликають серйозні побічні ефекти.

Медикаментозні помилки щорічно завдають шкоди світовій економіці в розмірі 42 мільярдів доларів. Це близько 1 відсотка всіх глобальних витрат на охорону здоров'я.