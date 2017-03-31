Арахіс знижує ризик щодо розвитку атеросклерозу - кардіологи

Арахіс може запобігти серцевим нападам та інсульти, свідчить нове дослідження. Як передає The Daily Mail, якщо під час стандартного прийому їжі з'їдати три унції арахісу, то можна нейтралізувати шкідливу дію жирів (тригліциридів) в крові.

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Тож, арахіс знижує ризик атеросклерозу. За словами вчених Університету Пенсільванії, зазвичай після споживання їжі судини стають менш еластичними за рахунок підвищення рівня тригліцеридів. Разом зі зниженням еластичності можливо і звуження судин.

Але якщо з'їсти разом зі звичною їжею арахіс, цієї реакції вдасться уникнути. Ефект від споживання арахісу вчені перевірили на здорових добровольцях, яких розбили на групи. Одна група отримувала обід з високим вмістом жиру і три унції перемеленого арахісу без солі у формі напою. Друга група отримувала той же обід, але з напоєм-плацебо.

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Вчені забрали кров у добровольців для проведення аналізу, щодо рівня жирів у крові і інсуліну. Ультразвукова діагностика дозволила оцінити кровоток у судинах. Виявилося, що у першої групи спостерігалося зниження рівня тригліцеридів у крові на 32%, і ніщо не заважало кровотоку.