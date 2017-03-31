Вчені запропонували альтернативний спосіб лікування пневмонії

Вчені з Медичної школи при Університеті Вірджинії запропонували альтернативний спосіб терапії пневмонії – гормонами. Дослідники виявили, що гепсидин, гормон, який відповідає за регуляцію метаболізму заліза, допомагає боротися з важкою формою бактеріальної пневмонії, повідомляє The Journal of Clinical Investigation.

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Зокрема, у виведеній в лабораторії мишей з вродженим дефіцитом цього гормону, сприйнятливість до грам-негативної бактерії (викликає запалення легенів) вище, ніж у нормальних тварин. Дослідники вважають, що гепсидин здатний обмежувати поширення бактерій по всьому організму за рахунок своєї дивовижної особливості «ховати» залізо, життєво необхідне хвороботворним мікроорганізмам для росту.

Варто позбавити бактерію підживлення залізом, і людина почне одужувати. Це відкриття надзвичайно актуально, адже багато людей страждають від нестачі гепсидина через вроджену патологію або хвороби печінки. Наприклад, пацієнтам з гемохроматозом (спадковим захворюванням, при якому залізо накопичується в тканинах і органах) особливо важко боротися з пневмонією, і для них можливість штучно пригнітити надмірну вироблення заліза за рахунок введення гепсидина стало б реальним рішенням проблеми.