Ліки проти печії можуть спричинити розвиток коліту - медики



Вчені проаналізували дані 16 досліджень за участю понад 7703 осіб, заражених бактерією Clostridium difficile. Це основний збудник псевдомембранозного коліту - захворювання, симптомами якого є діарея, лихоманка, втрата апетиту, нудота і болі в животі. Трохи більше 50% добровольців приймали препарати від печії, повідомляє Zee News.

Майже у кожного двадцятого учасника трапився рецидив інфекції, спричиненої Clostridium difficile, через 20 днів після попереднього епізоду. Частота рецидивів захворювання, пов'язаного з Clostridium difficile, становила 22,1% серед добровольців, які приймали ліки від печії, і 17,3% серед тих, хто такі препарати не вживав.

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Дослідники кажуть, що нейтралізація кислоти з допомогою ліків від печії впливає на бактерії, що живуть в кишечнику. Внаслідок цього збільшується ризик зараження інфекцією, що зумовлюється Clostridium difficile. Дана проблема є серйозною, позаяк імовірність подальших заражень після трьох і більше випадків захворювання істотно підвищується.