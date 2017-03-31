Чергове дослідження довело ефективність надвисоких доз вітаміну С при лікуванні раку

Медики з США успішно завершили першу фазу клінічних випробувань з лікування раку мозку і легень за допомогою надвисоких доз вітаміну С, що перевищують денну норму приблизно в тисячу разів, повідомляє Cancer Cell.

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Вчені перевірили ці висновки в ході клінічних випробувань на 11 добровольців, які страждали на важкі форми раку легень і мозку. Перед початком курсу хіміотерапії вчені порціями вводили в їхній організм гігантські дози вітаміну С, поступово підвищуючи його концентрацію в крові до значень, що перевищують норму в 300 разів.

Після цього починався звичайний курс хіміотерапії, при якому пацієнти продовжували приймати вітамін С протягом семи місяців експерименту. Незважаючи на дуже частий прийом кислоти і великі дози, пацієнти добре перенесли лікування і не страждали від серйозних побічних ефектів. Як відзначають вчені, ці досліди довели, що вітамін С безпечний для здорових клітин і не викликає в них наслідків, аналогічних тому, що відбувається всередині пухлини.

Як показали експерименти, вітамін в усіх випадках або зупинив ріст пухлини, або ж помітно гальмував її прогресування, подовживши життя пацієнтам на 4-6 місяців навіть у разі розвитку найбільш небезпечних форм раку мозку. Після постановки діагнозу ці люди прожили на 37-40% довше, ніж інші хворі.

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За словами вчених, результати багатообіцяючі, але поки невідомо чи підвищує вітамін С ефективність хіміотерапії. Якщо друга фаза клінічних випробувань завершиться успішно, то вітамін С, як зазначають дослідники, не тільки дозволить подовжити життя пацієнтів і поліпшити її якість, але і помітно скоротить витрати на лікування, так як весь дев'ятимісячний курс прийому аскорбінової кислоти коштує менше, ніж одна доза хіміо - або імунотерапії.

Інтерес до вітаміну C як засобу проти раку виник близько 30 років тому з подачі нобелівського лауреата Лайнуса Полінга, коли серія досліджень виявила імовірну користь від його застосування при пухлинах.

У 2009 році дослідження довели, що вітамін С здатний боротися з раком тільки при збільшенні концентрації до надвисоких рівнів.

Також два роки тому інша група вчених підтвердила цей висновок, знищивши "невразливі" ракові пухлини в організмі мишей за допомогою великих доз вітаміну С, аналогічних кількості аскорбінової кислоти, що дорівнює 200 апельсинам. Проникнення вітаміну С в ракові клітини призводило до появи великого числа молекул перекису водню всередині мітохондрій, що виявлялося фатальним для онкоклітин.