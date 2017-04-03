Люди з аутизмом повинні мати можливість самостійно приймати рішення - ООН

Суспільство має змінити своє ставлення до людей з аутизмом, зокрема, відмовитися від їхньої стигматизації і визнати їхні громадянські права. Про це йдеться в посланні Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша з нагоди Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Його відзначають 2 квітня.

За словами Гутерриша, люди з аутизмом повинні мати можливість приймати рішення щодо своєї долі, в тому числі вирішувати, з ким і де їм проживати, чи варто вступати в шлюб, яку професію освоювати і як розпоряджатися особистими фінансами. Їм необхідно надати відповідну допомогу для здійснення цих прав.

«У Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму ми всі повинні зіграти свою роль у зміні ставлення до аутистів, визнати їхні права як громадян, які, як і всі інші люди, мають право відстоювати ці права і приймати життєво важливі рішення за власною волею і відповідно до своїх інтересів», - заявив Антоніо Гутерріш.

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Про це йдеться і в Конвенції ООН про права інвалідів. Крім того, стаття 12 Конвенції свідчить, що «інваліди мають правоздатність нарівні з іншими в усіх аспектах життя».

Як йдеться в його посланні, отримавши автономію, люди з аутизмом зможуть вносити ще більш вагомий внесок в побудову спільного майбутнього.