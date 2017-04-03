Депресія є основною причиною поганого стану здоров'я - ВООЗ

Показники захворюваності на депресію у світі з 2005 по 2015 роки зросли на понад 18%. Через відсутність підтримки і побоювання стигматизації багато людей з психічними розладами не звертаються за лікуванням, необхідним для того, щоб вони могли жити здоровою і продуктивним життям, відзначають експерти ВООЗ.

Нові оцінки випущені напередодні Всесвітнього дня здоров'я, який відзначається 7 квітня і є кульмінацією річної кампанії ВООЗ «Депресія: давай поговоримо». Ця кампанія спрямована на те, щоб більша кількість людей з депресією всюди в світі зверталося за медичною допомогою і отримувало її.

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Навіть у країнах з високим рівнем доходу близько 50% людей з депресією не отримують лікування. В середньому, з державних бюджетів охорони здоров'я в охорону психічного здоров'я інвестується лише 3% – від 1% у країнах з низьким рівнем доходу до 5% у країнах з високим рівнем доходу.

Інвестиції в охорону психічного здоров'я економічно обґрунтовані. Кожен долар, інвестований на розширення масштабів лікування депресії та тривожних станів, приносить 4 долара США завдяки поліпшенню здоров'я і здатності працювати. Лікування зазвичай охоплює розмовну терапію та/або лікування антидепресантами. Обидва варіанти можуть пропонуватися працівниками охорони здоров'я, які не є фахівцями, після короткого курсу спеціальної підготовки на основі використання Практичного керівництва ВООЗ по здійсненню її Глобальної програми дій у галузі охорони психічного здоров'я (mhGAP). Понад 90 країн з різними рівнями доходу ввели в дію або розширили програми, що забезпечують лікування депресії та інших психічних розладів на основі використання цього Практичного керівництва.

За результатами проведеного дослідження ВООЗ, за витратами на лікування і результатів стосовно здоров'я в 36 країнах з низьким, середнім і високим рівнем доходів протягом 15 років до 2030 року, низькі рівні визнання і доступу до медичної допомоги щодо депресії та іншого поширеного психічного розладу, такого як тривожний розлад, що призводить до глобальних економічних втрат, що вимірюється в один трильйон доларів США в рік. Ці втрати несуть сім'ї, роботодавців і уряду. Сім'ї несуть фінансові втрати, коли люди не можуть працювати. Роботодавці страждають від того, що їхні працівники стають менш продуктивними і не здатними працювати. Уряди змушені підвищувати витрати на охорону здоров'я і соціальне забезпечення.

ВООЗ виявила міцні зв'язки між депресією і іншими неінфекційними розладами та захворюваннями. Депресія підвищує ризик розвитку розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин, і таких хвороб, як діабет і хвороби серця; і навпаки, люди з такими порушеннями здоров'я піддаються підвищеному ризику розвитку депресії.

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Крім того, депресія є важливим фактором ризику самогубства – з цієї причини щорічно обриваються сотні тисяч людських життів.

Депресія – це розповсюджене психічне захворювання, для якого характерні стійка зневіра і втрата інтересу до того, що зазвичай приносить людям задоволення, супроводжувані нездатністю виконувати повсякденні справи протягом 14 днів.

Крім того, для людей з депресією зазвичай характерні деякі з таких ознак: занепад сил, зміна апетиту, більш або менш тривалий сон, тривожний стан, зниження концентрації, нерішучість, збуджений стан, почуття нікчемності, провини або безнадії, а також думки про заподіяння собі шкоди або самогубство.