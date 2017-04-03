Гепатит збільшує ризик розвитку хвороби Паркінсона - дослідження

Люди, інфіковані вірусом гепатиту В або С, схильні до хвороби Паркінсона. Це показало нове дослідження, проведене фахівцями з Оксфордського університету. Вчені проаналізували дані людей з гепатитом B, гепатит С, аутоімунним гепатитом, хронічним активним гепатитом та ВІЛ за 1999-2011 роки, розповідає Zee News.

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Гепатит С передається через кров, а гепатит B - через кров і біологічні рідини організму інфікованої людини. Фахівці припускають: можливо, сам вірус або ліки від гепатиту збільшують вірогідність розвитку хвороби Паркінсона. Але справа може бути і в інших факторах, що підвищують ризик гепатиту і нейродегенеративного захворювання.