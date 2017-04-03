У США скорочується імпорт лікарських препаратів

Дослідження аналітичної компанії Panjiva показало зниження обсягів імпорту дженериків після того, як Дональд Трамп зайняв Овальний кабінет, пише The Pharma Letter.

У лютому 2017 року імпорт лікарських препаратів чотирьох найбільш затребуваних класів (статинів, антиконвульсантів, інгібіторів протонної помпи та інсулінів) скоротився на 2,8% порівняно з лютим 2016 року. При цьому сукупний обсяг ввезеної фармпродукції за три місяці після обрання нового президента США був на 22,7% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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Експерти пояснюють негативну тенденцію невизначеністю подальшого курсу розвитку системи охорони здоров'я США, пов'язану зі спробою Трампа скасувати і замінити програму Obamacare. Разом з тим падіння імпорту викликає подив, як президент США завжди висловлював підтримку виробників дженериків і виступав проти високих цін на оригінальні ЛЗ.