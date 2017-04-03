Вакцинація вагітних захищає новонароджених від кашлюку - вчені

18:03, 03 квітня 2017
Зарубіжні новини
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Ретроспективне когортне дослідження виявило, що вакцинація вагітних забезпечує високий рівень захисту новонароджених проти кашлюку.

lastrada.org.ua

Результати оцінки ефективності комбінованої вакцини проти правця, дифтерії та кашлюку (Tdap) були опубліковані в журналі Pediatrics.

В рамках роботи були оцінені показники захворюваності на кашлюк серед майже 149 тис. дітей, народжених в 2010-2015 роках. Виявилося, що введення вагітним вакцини Tdap забезпечує 91,4% захист від кашлюку протягом двох місяців життя дитини і 69 % - протягом усього першого року.

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Автори дослідження також розрахували, що після введення дитині у віці двох місяців вакцини DTaP (від дифтерії, правця і кашлюку), імунітет, вироблений після імунізації вагітної, становить 81,4%, а після введення третьої дози DTaP – 65,9%.

Вчені відзначають, що хоча імунізація вагітних вакциною Tdap вказана в сучасних рекомендаціях, дотепер не було достатньо інформації про її ефективність у захисті новонародженого протягом першого року життя.

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Теги: #вакцинація#кашлюк