Унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга 10 людей загинули, 37 дістали поранення – МОЗ РФ

Унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга 10 людей загинули, 37 дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр охорони здоров’я РФ Вероніка Скворцова.

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«За офіційною інформацією, постраждали 47 осіб», - сказала вона і додала: «Семеро людей загинули на місці. Одна людина померла під час транспортування у «швидкій допомозі» від несумісних з життям травм»

Крім того, зазначила Скворцова, 39 осіб були госпіталізовані, двоє з них померли у приймальному відділенні.

За словами міністра, на даний час шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро у Санкт-Петербурзі стався вибух. Повідомлялося, що загинули, щонайменше, 10 людей, десятки дістали поранення.

За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» у Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим унаслідок вибуху в метро. Українські дипломати з'ясовують, чи є серед постраждалих громадяни України.