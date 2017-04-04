Безсоння збільшує ризик інсультів і хвороб серця - дослідження



Люди, які страждають через безсоння, часто стикаються із захворюваннями серця та інсульту. Такого висновку дійшли вчені з Китайського медичного університету, проаналізувавши дані 15 досліджень з участю в загальній складності 160867 людина. Спостерігали За добровольцями від 3 років до 29,6 року, розповідає Deccan Chronicle.

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Фахівці виявили тісні зв'язки між симптомами безсоння і проблемами з серцем і судинами. Зокрема, труднощі з засипанням збільшували ризик інсультів і хвороб серця на 27%, часті пробудження - на 11%, проблеми з засипанням після пробудження - на 18%.

У жінок, які страждали через безсоння, імовірність інсультів і захворювань серця виявилася вищою, ніж у чоловіків з безсонням. Однак відмінності не були статистично значущими. Дослідники поки не знають, який механізм стоїть за знайденими зв'язками.