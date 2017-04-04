У лікарнях Петербурга перебуває 51 людина, постраждала внаслідок теракту в метро

У лікарнях Санкт-Петербурга перебуває 51 людина після теракту в метрополітені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адміністрації міста.

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«За даними комітету з охорони здоров'я Санкт-Петербурга, на 6:00 4 квітня в лікарнях перебуває 51 постраждалий в результаті НС у петербурзькому метро», - йдеться в повідомленні.

Особи 4 постраждалих досі не встановлені. Поранені перебувають у семи лікарнях міста.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті. Внаслідок вибуху загинули 11 людей.