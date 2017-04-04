Позмінний режим роботи небезпечний для здоров'я - медики

Багато людей змушені працювати позмінно, такий режим зручний, адже вивільняється багато часу на особисті справи. Однак він небезпечний для здоров'я, підкреслює Zee News. Системи організму, включаючи цикли сну, приходять у дисбаланс. Як підкреслюють медики, тривале порушення циклу сну провокує швидке виснаження кісток.

Університет Колорадо виявив цей взаємозв'язок на прикладі добровольців, які протягом трьох тижнів були змушені лягати спати на чотири години пізніше, ніж у попередній день. Це створювало ефект того, що в добі 28 годин. За 24 години дозволялося поспати тільки 5,6 години. При цьому в самому початку експерименту і через три тижні недосипу забиралася на аналіз кров. У ній вчені шукали біомаркери, пов'язані з кістками.

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Повідомляється, що шістьом добровольцям було 20-27 років, а ще чотирьом - 55-65 років. Виявилося, що в обох вікових групах спостерігалося зниження концентрації маркера P1NP, пов'язаного з формуванням кісткової тканини. При цьому у молодих людей концентрація знизилася більше (27% проти 18%). А ось маркер, який показує здатність до розкладання старої кісткової тканини, не змінювався. Це підвищувало ризик розвитку дисбалансу, коли кісткової тканини втрачається більше, ніж виробляється нової. Це загрожує остеопорозом і переломами.