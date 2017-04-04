ООН: в Європі - найвища частка літніх людей

Зараз відбувається "старіння" населення у світі - значне збільшення кількості літніх людей і скорочення частки дітей і молоді. Передбачається, що чисельність населення світу у віці 65 років і старше в період 2015-2050 років збільшиться в два з половиною рази - з 608 млн. до 1,6 млрд. чоловік.

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Читайте такожновій доповіді Генерального секретаря ООН

«Наші дані демонструють послідовне скорочення частки дітей і молоді, в той час як частка літнього населення, хоча і невелика, але зростає стрімко, цей процес йде, починаючи з 80-х років, і продовжиться до 2050 року», - сказав Хорхе Браво.

У доповіді наголошується, що старіння населення, як за термінами початку цього процесу, так і за темпами, відбувається у різних країнах дуже нерівномірно. Найбільше постаріло населення Японії та більшості країн Європи. Велика частка осіб похилого віку також в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах. Проте в цих чотирьох країнах процес старіння кілька стримується стабільним припливом молодих іммігрантів.

У 1980 році частка літніх людей становила менше шести відсотків від загальної чисельності населення світу, а до 2050 року перевищить 16 відсотків.

В Європі вже в 2015 році люди у віці 65 років і старше становили 18 відсотків громадян. Дещо молодші жителі країн Північної Америки: там цей показник рік тому дорівнював 15 відсоткам.

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«Демографічні прогнози на найближчі кілька десятиліть свідчать про те, що становище в цих двох регіонах не зміниться: частка літніх людей в 2050 році становитиме близько 23 відсотків у Північній Америці і 28 відсотків у Європі», - наголошується в документі Генерального секретаря ООН.

Частка літніх людей в 2050 році становитиме близько 23 відсотків у Північній Америці і 28 відсотків у Європі.

Глава ООН вважає, що на тлі старіння населення уряди мають врахувати фіскальні наслідки демографічних змін і, можливо, підвищити пенсійний вік. На їх думку, необхідно також адаптувати до нової ситуації системи соціального забезпечення.