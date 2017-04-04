Новий антибіотик тетрациклінового ряду успішно пройшов клінічні дослідження

Експериментальний антибіотик розробки Paratek Pharmaceuticals успішно пройшов клінічні дослідження III фази. У рамках клінічних досліджень проводилося порівняння безпеки та ефективності експериментального препарату омадацикліну (omadacycline) і моксифлоксацину у терапії позалікарняної бактеріальної пневмонії.

У клінічних дослідженнях взяли участь 774 пацієнта. Показник ранньої клінічної відповіді в групі омадацикліну склав 81,1%, а в групі моксифлоксацину – 82,7%. В цілому терапія добре переносилася пацієнтами і була безпечною.

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У компанії заявили, що результати КД задовольняють вимоги регуляторних органів, тому заявка на реєстрацію нового антибіотика буде подана в FDA на початку 2018 року, а в ЕМА в другій половині майбутнього року.

Омадациклин є антибіотиком широкого спектра дії тетрациклінового ряду. Препарат призначений для застосування один раз на день перорально або внутрішньовенно.