Дослідження виявило, що відомий антидепресант допоможе відмовитися від переїдання

Циталопрам - антидепресант з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Його часто призначають при депресії та обсесивно-компульсивном розладі. Виявляється, цей препарат підштовхує людей вибирати здорову їжу замість шкідливої, передає The Daily Mail.

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В експерименті вчених з Університету Уорвік взяли участь 27 осіб. Добровольці вибирали між двома снеками на екрані, такими як фрукти і шоколадне печиво. Обидва снеки могли бути шкідливими або корисними, а іноді один був шкідливим, а інший - корисним. Перед виконанням завдання учасникам давали одну дозу атомоксетину (ліки від синдрому гіперактивності та дефіциту уваги), циталопрама або плацебо.

Експеримент виявив, що при прийомі циталопрама добровольці в 60% випадків обирали здорові снеки, а при прийомі плацебо - тільки в 45% випадків. Прийом атомоксетина не сильно впливав на вибір людей. Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття допоможе зупинити епідемію ожиріння.