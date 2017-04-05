Група вчених описала наслідки лікування антибіотиками в ранньому дитинстві

Вчені з Канади, Бельгії та Ізраїлю описали найбільш поширені в дорослому віці наслідки, до яких може привести використання антибіотиків у ранньому віці, пише Nature Communications.

Вживання антибіотиків у ранньому віці негативно позначилося на складі кишкової мікрофлори вже у дорослому віці, а також на нейрохімічній активності ділянок мозку, пов'язаних з діяльністю імунної системи. Використання протимікробних препаратів також призвело до зниження соціальної активності та тривожності, а ще підвищило агресивність.

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Вагітним самкам, новонародженим дитинчатам, а також гризунам, які досягли віку трьох і шести тижнів, вводився пеніцилін. Після цього вчені відстежували довгострокові зміни, що відбувалися з тваринами, і порівнювали їх з показниками гризунів, яким у ранньому дитинстві не давали антибіотики.

Автори вважають, що висновки, отримані для мишей, справедливі і для людини. Вчені планують продовжити дослідження впливу пеніциліну на організм в довгостроковій перспективі. Фахівці також цікавляться можливістю пробіотиків (Lactobacillus rhamnosus JB-1) частково знизити негативний ефект від вживання антибіотиків.