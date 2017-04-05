GSK відкликає в США майже 600 тисяч інгаляторів вентолін

Компанія GlaxoSmithKline в добровільному порядку оголосила про відкликання 593 тис. інгаляторів на ринку США. Відгук пов'язаний з виявленням дефекту, який може бути причиною доставки меншої дози, ніж заявлено на упаковці, пише Reuters.

Читайте такожДіти курців батьків хворіють на астму в три рази частішеGlaxoSmithKline заявила, що інгалятор для лікування астми Вентолін HFA 200D буде відкликаний з аптек, медичних установ, складських організацій. При цьому споживачам, які вже придбали пристрій, не треба повертати його виробнику. У компанії пояснили, що виявлений дефект не несе загрози здоров'ю пацієнтів.

Завод-виробник інгаляторів Вентолін HFA 200D продовжить їх випуск поки GlaxoSmithKline проводить розслідування причин виникнення дефекту і шукає шляхи його усунення.