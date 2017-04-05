Японська фармкомпанія запустила масштабне клінічне дослідження вакцини проти денге

Фармкомпанія Takeda завершила набір понад 20 тис. добровольців для участі в клінічних дослідженнях експериментальної вакцини проти лихоманки денге. Результати клінічного дослідження стали наймасштабнішими в історії, це свідчить про амбіції виробників вакцин, пише Reuters.

У рамках дослідження буде проведена оцінка ефективності вакцини у профілактиці лихоманки денге серед дітей та підлітків, які проживають в Латинській Америці та Азії. Первинні результати досліджень очікуються в 2018 році.

Щорічно лихоманкою денге хворіють кілька сотень мільйонів людей, з них близько 20 тис. помирають від інфекційного захворювання. В даний час на ринку представлена тільки одна вакцина проти вірусу – Денваксія виробництва Sanofi, проте вона не забезпечує однаково високий захист від усіх чотирьох різних серотипів вірусу.

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У листопаді минулого року Takeda інвестувала 106 млн євро в будівництво заводу з виробництва вакцини для профілактики лихоманки денге, поки ще експериментальної. У компанії підкреслили, що проект з будівництва заводу буде запущений негайно, запуск виробництва заплановано на 2019 рік. У Takeda відмовилися озвучити деталі проекту, відзначивши лише, що на заводі в Зінгені працюватиме 850 осіб.