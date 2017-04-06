Прихований гіпотиреоз збільшує ймовірність передчасної смерті - медики



За даними нового дослідження, проведеного в Університеті Пенсільванії, помірне зниження функції щитовидної залози підвищує ризик серйозних проблем з серцем, таких як серцева недостатність і мерехтлива аритмія. У дослідженні взяли участь 1382 людини, які страждали на помірну або тяжку серцеву недостатність (середній вік - 57 років). 35% добровольців складали жінки, пише Deccan Chronicle.

11% вживали аміодорон, а 13% - левотироксин. Менше 1% учасників мали прихований гіпотиреоз, 7% - безсимптомний гіпотиреоз, 5% - безсимптомний гіпертиреоз, 1% - явний гіпертиреоз. У 88% не було проблем з щитовидкою. Фахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, включаючи вік, стать, етнічну приналежність, Індекс маси тіла (ІМТ), етіологію серцевої недостатності і прийом ліків.

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Дослідники виявили: високі рівні тиреотропного гормону (ТТГ), вільного тироксину (Т4) та низький рівень трийодтироніну (Т3) виявилися пов'язані з більш тяжкою серцевою недостатністю. Крім того, підвищений рівень вільного тироксину був пов'язаний з мерехтливою аритмією. Також прихований гіпотиреоз збільшував імовірність передчасної смерті, підкреслюють медики.