Якщо Україна заборонить ліки з РФ, фармкомпанії країни-агресора втратять 1,7 млрд рублів

Російські фармацевтичні виробники втратять від 1,5 млрд до 1,7 млрд руб. в 2017 році, якщо Україна введе санкції на російські медикаменти, пише РБК.

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У 2016 році обсяг поставок лікарських засобів в Україну (без урахування поставок до "ДНР" і "ЛНР") склав 2,1 млрд рублів. Український ринок є значущим для російських виробників і становить 7,7% від загального обсягу російського експорту ліків, пише видання.

У попередні роки обсяг медикаментів з Росії був 2,4 млрд рублів в 2015 році і 2,7 млрд в 2014 році. В 2013 році, до окупації Росією Криму і сходу України, російські фармвиробники поставили медпрепаратів на 2,6 млрд рублів. Це становило трохи більше однієї п'ятої від загального обсягу експорту.

У 2017 році експорт в Україну може скласти 1,5–1,7 млрд руб. Лідер з постачання в Україну — компанія «Нижфарм» (входить в міжнародний холдинг Stada) з 1,2 млрд рублів. На другому місці компанія «Полісан» (270 млн), а на третьому — «Матерія медика» (160 млн).

Водночас, пише РБК, ростуть постачання ліків з Росії до "ДНР" і "ЛНР". У 2014 році на окуповані території завезено лікарських препаратів приблизно на 7 млн рублів, в 2015 році — вже 2,7 млрд, а в 2016 — на 5,5 млрд. В 2017 році поставки складуть 7-8 млрд руб.

Основні експортери в "ДНР" і "ЛНР" — дистриб'ютори «Нанофарм», «Інтерлек» і «Біофарма». Російські препарати потрапляють на ці ринки через дистриб'юторів. Виробники не прагнуть самостійно займатися поставками в цей регіон, пише РБК.

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Як повідомляв УНІАН, МОЗ ініціює відмову від лікарських засобів російського виробництва. В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що у Кабінет міністрів України направлено лист з пропозицією зупинити поставки російських ліків на український ринок.

"МОЗ заохочує українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні замінники препаратів російського виробництва. Подвійних стандартів бути не повинно: країна, що розв'язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні", - зазначила Супрун.

За її словами, такими будуть санкції з боку Міністерства охорони здоров'я України проти країни-агресора, яка окупувала та анексувала українські землі, яка щодня вбиває українців, порушує їх права і свободу і тримає сотні ув'язнених в своїх тюрмах.