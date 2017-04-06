Чай корисний для пацієнтів із діабетом 2-го типу - медики



Як зазначає The Daily Mail, результати експерименту довели, що чай знижує рівень цукру у пацієнтів з діабетом 2-го типу.

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У чаї багато поліфенолів. І, можливо, саме ці сполуки блокують поглинання цукру. Тобто знижується глікемічний індекс споживаного продукту (швидкість засвоєння глюкози зменшується). Ця властивість істотна, як для людей, у яких вже діагностували діабет, так і для тих, хто перебуває в групі ризику. Причому, все це ніяк не залежить від інсуліну.

Ефективність чаю перевірили на 24 добровольцях. У 50% був нормальний рівень цукру, у решти - переддіадбет. За день до випробування всім добровольцям потрібно уникати тренувань і бути помірним в їжі. Потім вони пили напій з цукром. А після цього давався напій з високою дозою поліфенолів з чаю, з низькою дозою або плацебо.

Далі проводилися аналізи крові. Експеримент повторювався три рази для отримання точних результатів. Як і очікувалося, найбільш значний стрибок спостерігався у групі, що пили плацебо. А ось обидві групи, що одержували різні дози поліфенолов, демонстрували зниження рівня цукру, незважаючи на споживання солодкого напою. При цьому у всіх групах показники інсуліну не змінювалися.