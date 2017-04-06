ЛСД впливає на процес формування важливої для виживання людини емоції — нейробіологи

Вчені з Базельського університету в Швейцарії розкрили раніше невідомий ефект діетиламіду d-лізергінової кислоти (ЛСД) на людський мозок. Виявилося, що речовина впливає на процес формування важливої для виживання людини емоції — страху, пшие EurekAlert!.

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У своїх дослідженнях нейробіологи використовували функціональну магнітно-резонансну томографію для вимірювання активності мозку 20 здорових людей. Перед обстеженням учасники експерименту взяли 100 мікрограмів ЛСД або плацебо. Після цього піддослідним протягом шести хвилин демонструвалися зображення осіб, що виражають страх, гнів, радість чи нейтральну емоцію.

Виявилося, що при вигляді людини, яка відчуває страх, у добровольців, які приймали діетиламід d-лізергінову кислоту, знижувався відгук в мигдалеподібному тілі — ділянці мозку, що відповідає за формування негативних і позитивних емоцій. Це не залежало від зміни візуального сприйняття, за якого учасники могли б просто не розгледіти вираз облич, оскільки випробовувані могли правильно ідентифікувати гнів чи радість.

Вчені дійшли висновку, що зниження активності мигдалеподібного тіла пов'язане з психоделічним ефектом ЛСД. Іншими словами, речовина може знижувати реакцію людини на небезпечні ситуації.