Щодесята смерть у світі зумовлена курінням - дослідження

Щодесята смерть у світі є наслідком тютюнопаління. Причому половина смертей, пов'язаних з цією шкідливою звичкою, припадає на чотири країни – Китай, Індію, США і Росію (у сукупності загальне населення цих країн становить 42% від населення Землі), пише медичний журнал The Lancet.

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Як підкреслюють вчені, куріння залишається основною загрозою ранньої смерті та інвалідності в усьому світі. У ході дослідження були враховані дані із 195 країн і територій за 1990-2015 роки.

За оцінкою дослідників, незабаром темпи смертності від куріння можуть зрости, незважаючи на те, що вони поступово знижуються в розвинених країнах, позаяк виробники тютюнової продукції активізували освоєння нових ринків – у країнах третього світу.

Статистичні дані виявили, що в даний час щочетвертий чоловік у світі курить. Жінок, які курять набагато менше – приблизно одна з 20. Загалом, у 2015 році майже один мільярд людей у світі належали до категорії "курять щодня".

Для порівняння, в 1990 році курив щотретій чоловік і щодванадцята жінка у світі.

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Найбільш ефективними за останні чверть століття визнано такі методи боротьби з курінням, як підвищення податків на тютюн і тютюнові вироби, розміщення попереджувальних написів і зображень на упаковках з тютюновими виробами, просування освітніх програм і реклама здорового способу життя.