Епідемія вірусу Зіка призводить до величезних економічних втрат - ООН

У новій доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) зазначається, що тільки за період 2015-2017 роки епідемія обійшлася постраждалим державам на суму від 17 до 18 мільйонів доларів.

Читайте такожВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з вірусом ЗікаПредставляючи нову доповідь, директор бюро Програми розвитку ООН для країн Латинської Америки і Карибського басейну Джессіка Файєта сказала, що поширення вірусу завдало величезної шкоди економіці регіону, що залежить від туризму, і призвів до скорочення ЗПС ряду країн, а також збільшило навантаження на системи охорони здоров'я. Вона додала, що під загрозою опинилися результати десятирічних зусиль у галузі соціального розвитку.

У лютому 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила вірус Зіку загрозою світового масштабу. Він може передаватися через укус комара або статевим шляхом. Вірус був виявлений в амніотичній рідині. Він здатний уражати плід. Зараз існують докази, що вірус Зіка вражає тканини головного мозку та стовбур мозку плода. В результаті у новонародженого розвивається мікроцефалія - вроджений дефект, який полягає в значному зменшенні розміру черепа і може супроводжуватися розумовою відсталістю, невротичними відхиленнями і порушеннями слуху та зору.

В кінці минулого року 60 країн світу повідомили про спалах вірусу Зіка. Вірус поширюється швидкими темпами в країнах Латинської Америки і Карибського басейну.

Експерти ООН відзначили, що в сучасному світі спалах інфекційного захворювання в одній країні представляє серйозну загрозу для всього людства.

«Спалах вірусу Зіка стала ще одним нагадуванням про те, що всі країни і народи схильні до небезпеки, пов'язаної з інфекційними захворюваннями. Хвороба, яка, в першу чергу, торкається найбільш бідні верстви населення призводить до серйозних соціальних та економічних наслідків для держав і регіонів в цілому», - сказав представник ПРООН Магді Мартінес-Соліман.

Він додав, що найбільше через вірус постраждали бідні верстви населення і громади, які не змогли забезпечити належного контролю і не мали ні адекватних можливостей для діагностики, ні засобів запобігання захворювання. Країни Карибського басейну понесли великі економічні втрати через різке скорочення числа туристів. Найбільший збиток завдано Бразилії, проте, у відсотковому відношенні найбільше все ж таки постраждали малі держави.

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Нова доповідь ООН була підготовлена на основі результатів аналізу соціально-економічних наслідків спалаху вірусу Зіка у Бразилії, Колумбії та Суринамі. Його автори рекомендували міжнародної спільноти підтримати зусилля постраждалих держав, спрямовані на стримування небезпечного вірусу. Вони відзначили, що питання про спільні заходи у відповідь на спалахи Зіка та інших інфекційних захворювань буде в центрі уваги саміту «двадцятки».