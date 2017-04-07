Гіподинамія - одна з причин передчасної смерті

Спорт лежить в основі фізичного здоров'я і благополуччя людини і суспільства в цілому. Немає більш потужного, ніж спорт, інструменту для просування загальнолюдських цінностей, відзначають в ЮНЕСКО.

Читайте такожВчені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разівВ організації зазначили, що немає більш потужного інструменту, ніж спорт, для просування спільних цінностей – солідарності, відповідальності, поваги, чесності, командного духу і рівності. Спорт є рушійною силою забезпечення рівності, а також соціальної інтеграції найбільш знедолених груп населення.

ЮНЕСКО об'єднала зусилля з Всесвітньою організацією охорони здоров'я для боротьби з малорухливим способом життя, почавши з організації інклюзивної якісного фізичного виховання в школі. Експерти ЮНЕСКО акцентують, що держави повинні виділяти більше коштів на розвиток спорту, на розвиток відповідної міської інфраструктури і транспорту.