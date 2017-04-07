У США відкрили безкоштовну он-лайн бібліотеку гістологічних препаратів

Американська асоціація анатомів запустила першу в історії базу даних гістологічних препаратів. Virtual Microscopy Database доступна для викладачів і дослідників з усього світу, пише MedicalXpress.

Читайте такожВчені створили "Інтерактивний 3D-атлас людського ембріології"Автори Virtual Microscopy Database поставили перед собою завдання створити сховище, в якому фахівці з анатомії та гістології могли б ділитися зображеннями зрізів тканин і органів людини. Проект покликаний служити науково-дослідним і освітнім цілям. Усі зображення можна завантажити безкоштовно, однак для отримання доступу до бібліотеки необхідно вказати приналежність до освітньої або наукової установи.

В даний час в сховищі зібрано високоякісні зображення тканин, отримані за допомогою цифрового мікроскопа. На створення Virtual Microscopy Database було витрачено 50 тис. доларів, наданих у вигляді гранту Асоціацією інноваційних програм.