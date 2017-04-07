Для ефективного лікування артриту необхідно зміцнювати імунітет - лікарі

Ревматоїдний артрит – важке хронічне аутоімунне запальне захворювання: суглоби болять, опухають, втрачають рухливість, з плином часу суглоб руйнується.

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Дослідники кафедри імунології, генетики та патології в університеті Упсали в Швеції виявили, що у таких пацієнтів на початку хвороби іноді парадоксально реагує імунна система: виникають антитіла для цілеспрямованої атаки на колаген II (CII) замість знищення інфекції або вірусу, пише newsru.co.il. Колаген – білок, основа сполучної тканини, забезпечує її міцність і еластичність. CII – важливий компонент суглобового хряща.

Протягом п'яти років вчені досліджували групу з майже восьмисот пацієнтів, щоб визначити кореляцію між кількістю антитіл до колагену і прогресуванням хвороби. Пацієнти з антитілами протягом шести місяців з моменту постановки діагнозу мали глибше запалення, ніж пацієнти без антитіл. Після цього відмінності між хворими зникали. Але перебіг хвороби в цілому, як і прогноз тривалості спокійних періодів (і навіть повного одужання!) у пацієнтів з антитілами виявилися набагато кращими.

Імовірно, що для лікування ревматоїдного артриту треба не лише застосовувати штатну терапію, але і всіляко зміцнювати імунну систему, особливо на початку хвороби.