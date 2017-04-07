Відомий антибіотик допомагає у терапії посттравматичного стресового розладу - дослідження

Відомий антибіотик доксициклін може запобігти виникненню в мозку негативних думок і страхів — і виявитися корисним у лікуванні та запобіганні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), пише Reuters.

За словами вчених, антибіотик блокує певні протеїни навколо нервових клітин — матричні ензими, які потрібні нашому мозку для формування спогадів.

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«Ми знайшли спосіб розробити принципово нову стратегію лікування ПТСР», — цитує видання Домініка Баха, професора Університетського коледжу Лондона і Цюріхського університету, який був одним з керівників дослідницької команди.

«Коли ми говоримо про скорочення спогадів про жах, ми не маємо на увазі стирання спогадів про те, що сталося, — зазначає Бах. — Побоюватися загроз — важлива здатність, котра допомагає нам уникати небезпек. Але переоцінка загрози може викликати колосальні страждання і стрес — тривожні розлади типу ПТСР».

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Посттравматичний стресовий розлад викликається гіперактивними спогадами про пережитий страх і включає в себе безліч психологічних симптомів, які розвиваються після якогось травматичної події.

Бах говорить, що він і його команда тепер хочуть продовжити досліджувати потенційний вплив доксицикліну, включаючи феномен під назвою «реконсолідація» — метод лікування людей з ПТСР. У ході реконсолідації можна змінити спогади і асоціації після травматичної події.

Посттравматичний стресовий розлад зазвичай асоціюють з солдатами, що повертаються з бойових дій (у них його вперше почали вивчати). Але крім того, воно часто буває у людей, які пережили насильство, стихійні лиха тощо.