Соціальні мережі роблять дітей нещасними - вчені

Британські вчені з Університету Шефілду довели, що чим більше часу діти проводять в соціальних мережах, тим більш нещасними вони почуваються майже у всіх аспектах життя, передає РІА Новости.

Читайте такожУ Європі на ожиріння страждає понад 25 % дітей шкільного віку

Згідно з дослідженням, підготовленим для інституту The IZA Institute of Labor Economics, перебування в соціальних мережах протягом всього однієї години знижує на 14% вірогідність того, що діти будуть повністю задоволені життям.

Діти, які більше часу проводять в Facebook і Instagram, почуваються менш щасливими в тому, що стосується їхньої успішності, зовнішності та сім'ї. При цьому діти, які активно користуються соціальними мережами, в більшій мірі задоволені відносинами з друзями.

Крім того, користування соцмережами сильніше впливає на благополуччя дівчаток, ніж хлопчиків, з'ясували дослідники.

Співробітник Університету Шефілда Філіп Пауелл і його колеги відібрали чотири тисячі дітей віком від 10 до 15 років і попросили їх оцінити за семибальною шкалою, наскільки вони задоволені різними сферами свого життя.