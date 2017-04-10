В аптеках Уругваю відпускатимуть марихуану всім бажаючим

В Уругваї з початку липня марихуана надійде у вільний продаж, повідомляє Reuters. Поки дозвіл на відпуск марихуани отримали 16 аптечних закладів, протягом декількох місяців ще 15 аптек отримають відповідний допуск.

Напркінці 2013 року Уругвай легалізував вирощування, поширення і споживання марихуани, проте тільки зараз вирішилося питання про продаж наркотику в аптеках. В уряді країни сподіваються, що формалізація процесу дозволить забезпечити якість і чистоту споживання марихуани:канабіс буде вирощуватися на ліцензованих фермах.

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Згідно з прийнятим законом, аптеки зможуть зберігати на своїх складах до 400 кг марихуани (у разі потреби кількість продукції, що зберігається, може бути збільшена). Продукція відпускатиметься у боксах по 5-10 гр за ціною 1,30 долара за один грам.

Бажаючі купувати марихуану в аптеках мають внести свої дані у спеціальний державний регістр. Споживач зможе купувати до 40 гр наркотику на місяць, але не більше 10 грам на тиждень. Відповідно до закону, доступ до марихуани можуть отримати лише громадяни або резиденти Уругваю. Продаж канабісу туристам заборонено.