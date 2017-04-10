Bain Capital і Cinven викуплять акції Stada за 5,3 млрд євро

Німецька компанія Stada прийняла пропозицію інвестиційних фондів Bain Capital і Cinven про її придбання за 5,3 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. У Stada зазначили, що це була найкраща з пропозицій.

За кожен цінний папір Stada акціонери отримають 65,28 євро, в тому числі 0,72 євро дивідендів. Запропонована сума приблизно на 49% вище очікуваної вартості угоди станом на грудень 2016 року, коли керівництво компанії заявило про готовність продати акції Stada.

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Угода дозволить покупцям Stada отримати доступ на швидкозростаючі російський і німецький ринки безрецептурних лікарських засобів і дженериків. Протягом тривалого часу німецька фармкомпанія була захищена від поглинання завдяки складному складу акціонерів і особливостям начальницького складу: так, виконавчий директор Stada Хартмут Рецлафф (Hartmut Retzlaff) міг заблокувати рішення про продаж компанії. Однак минулого літа Рецлафф залишив посаду після 23 років керування діяльністю компанії.