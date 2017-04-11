Вчені виявили ще одну корисну властивість оливкової олії

Медики з Чилійського університету спільно з іноземними колегами визначили нову корисну властивість оливкової олії, пише Lipids in Health and Disease.

Гідрокситирозол, що міститься в оливковій олії, як показали фахівці, знижує негативний ефект від надмірного вживання в їжу тваринних жирів. Зокрема, дана речовина має антиоксидантну властивість і має захисну дію на печінку, серце і головний мозок.

Сполуки, що містяться в оливковій олії, буреть участь у синтезі довголанцюгових поліненасичених жирних кислот, які, у свою чергу, відіграють важливу роль у здоров'ї кровоносних судин.

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Таких висновків учені дійшли, провівши експерименти на мишах. Гризунів розділили на чотири групи, одну з яких, зокрема, годували їжею з високим вмістом тваринних жирів і оливкової олії. Після перебування на такий 12-тижневої дієти у тварин взяли зразки тканин і крові. Аналіз показав, що у мишей, які вживали олію, не зросли вміст холестерину в крові, на відміну від гризунів, харчувалися виключно тваринними жирами.

Фахівці вважають, що висновки, отримані щодо мишей, справедливі і для людини. Вчені рекомендують використовувати містять гідрокситирозол продукти в їжу.