Зимові пейзажі активізують мозкову діяльність - дослідження

Вчені з університету імені Бен-Гуріона (Ізраїль) дійшли висновку, що поліпшити когнітивний контроль (здатність гальмувати реакції або приймати рішення, вигідні в довгостроковій перспективі) можна уявляючи собі зимовий пейзаж або подивитися на фотографію засніженої місцевості, пише Zee News.

Психологи зазначають, якщо людина бачить сандвіч, але не їсть його, це гальмує прояв когнітивного контролю. Насправді, вираз "приймати рішення з холодною головою" має підстави. Температура дійсно впливає на когнітивний контроль. І тут справа в суб'єктивно сприймаючій температурі.

Вчені перевірили це, провівши два експерименти. У першому брали участь 87 студентів. Їм потрібно було дивитися в протилежний бік від рухомого предмета, який весь час привертав їхню увагу. Це давало змогу виміряти ступінь когнітивного контролю. Другий (брали участь 28 осіб) включав показ фотографій зимового пейзажу, вулиці нейтральної температури і залитого сонцем пейзажу. Учасників попросили уявити себе в цій обстановці.

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Виявилося, якщо людина дивилася на краєвид з низькою температурою, вона краще вправлялася із завданням на когнітивний контроль. Фахівці вважають, що сигнали, пов'язані з теплом, розслаблюють, а "прохолодні сигнали" підвищують пильність і необхідність проявляти більше когнітивного контролю.