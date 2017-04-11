Найпопулярніший клубний наркотик зумовлює розвиток сліпоти - лікарі

Так звані поперси, популярні клубні та вуличні наркотики і афродизіаки, виявилися небезпечними для здоров'я споживачів через те, що їхня діюча речовина руйнує сітківку ока, пише British Journal of Ophthalmology.

"Цілком імовірно, що припинення прийому поперсів зупинить процес ушкодження сітківки, але симптоми будуть турбувати людину ще довго, і ми абсолютно нічого не знаємо про те, як впливають нові види цих наркотиків на очі людини. З цієї причини, як нам здається, варто переглянути той рівень ризику, який сьогодні присвоєно цим препаратів", — заявляють Марк Берон (Mark Baron) з університету Лінкольна (Велика Британія) і його колеги.

Поперси є одними з найпопулярніших і найдоступніших наркотиків і збуджувальних засобів вуличного і клубного середовищ у Великій Британії та інших країнах Заходу. Як і багато інших напівлегальних наркотичних засобів, вони з'явилися на початку 20-го століття як засіб від хвороб серця і судин і протиотрути від отруєння ціанідами, і лише потім вони стали використовуватися в немедичних цілях.

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Їх ключовим компонентом є так звані алкіл-нітріли – сполуки оксиду азоту і спиртів, що легко випаровуються при контакті з повітрям. На відміну від інших наркотиків, вони діють не на мозок, а на судини, розширюючи їх. З цієї причини поперси поки не заборонено законом. Вони можуть легально продаватися в магазинах, незважаючи на неодноразові спроби їх заборонити.

Як розповідає Берон, в 2006 році виробники таких засобів були змушені перейти на нову речовину, ізопропілнітрит, позаяк "оригінальні" поперси на основі ізобутілнітриту були заборонені через те, що вони зумовлюють розвиток раку. Приблизно в цей же час серед наркоманів та серед наркологів почали поширюватися чутки про те, що нові види поперсів викликають проблеми із зором.

Берон та його колеги налагодили контакти з 12 любителями поперсів, частина з яких мала подібні проблеми, і всебічно вивчила стан їхніх очей і сітківки. Паралельно вчені проаналізували хімічний склад тих марок наркотику, який вживали їхні підопічні, намагаючись зрозуміти, що саме викликало негативні ефекти – самі алкіл-нітрили або певні "смакові" добавки.

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Як виявилося, проблеми із зором мали ті британці, які вживали поперси на основі ізопропилнітрита. Його вдихання, імовірно, призводить до появи "мертвих плям" на сітківці та інших масштабних порушень в її роботі, які врешті привели б до розвитку сліпоти, якщо би пацієнти Берона не відмовилися від прийому цих засобів.

Поки вчені не знають, чому це відбувається, однак вони вважають, що поперси вбивають клітини сітківки, стимулюючи синтез оксиду азоту. Перевірити це можна буде тільки в ході подальших експериментів за участі тварин.

До отримання цих результатів учені закликають виробників поперсів припинити використовувати ізопропилнітрит, а уряд Великої Британії – подумати над тим, чи варто заборонити вільний продаж подібних засобів, позаяк вони не є безпечними для здоров'я споживачів.