У Ємені 5 мільйонів дітей вакцинували проти поліомієліту

Щеплення проти небезпечного вірусу поліо отримали майже п'ять мільйонів малюків у віці до п'яти років, повідомляє Центр новин ООН.

Читайте такожВ Африці за тиждень 116 мільйонів дітей будуть вакциновані проти поліомієлітуЗагальнонаціональна кампанія з вакцинації проти поліомієліту стартувала в лютому за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Світового банку. Для участі в ній залучили тисячі медиків і добровольців з числа місцевих громад. Імунізація була проведена навіть у віддалених і важкодоступних районах, де знайшли притулок багато внутрішньо переміщені особи.

«З кожною хвилиною становище дітей в Ємені погіршується. Неприпустимо, щоб діти в цій країні вмирали від хвороб, яким можна запобігти. Саме тому разом із партнерами ми не шкодуємо сил для порятунку життів маленьких єменців», - сказав представник ЮНІСЕФ в Ємені Меритксель Релано.

В ході цієї загальнонаціональної кампанії в провінції Саад приблизно 369 тисяч дітей у віці від шести місяців до 15 років отримали щеплення від кору.

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Дворічний конфлікт в Ємені практично повністю зруйнував систему охорони здоров'я країни, включаючи програми імунізації дітей від хвороб, яким можна запобігти.

«ВООЗ, ЮНІСЕФ і Світовий банк тісно співпрацюють з національними органами охорони здоров'я з тим, щоб не допустити спалаху поліомієліту в Ємені і утримати стрімке поширення кору в країні», - зазначив представник ВООЗ в Ємені ВООЗ в Ємені Невіо Загарія.