Тренуватися потрібно з порожнім шлунком - лікарі

Заняття спортом натщесерце сприяють прискоренню метаболізму в організмі людини, позитивно впливаючи на здоров'я. До такого висновку прийшли співробітники Університету Бата. В їх дослідженні взяли участь 60 огрядних чоловіків, розповідає Deccan Chronicle.

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У перший раз добровольці ходили протягом 60 хвилин на порожній шлунок, а в другій - протягом двох годин після вживання калорійного сніданку, багатого на вуглеводи. Вчені брали в учасників кров натще, після їди і після тренування. Також вони збирали зразки жирової тканини до і через годину після ходьби. Медики помітили відмінності в експресії генів в жировій тканині.

Так, експресія генів PDK4 і HSL підвищувалася, коли люди займалися на порожній шлунок, і знижувалася, якщо вони тренувалися після їди. Зростання рівня експресії PDK4, ймовірно, вказує на те, що в якості палива в процесі занять використовується жир, а не вуглеводи, отримані з нещодавно прийнятої їжі. А рівень експресії HSL зазвичай підвищується, коли жирова тканина використовує запас енергії для підтримання високого рівня фізичної активності. Медики дійшли висновку: тренуватися на порожній шлунок корисніше.