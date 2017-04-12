Чергові дослідження довели, що середземноморська дієта сприяє довголіттю людини

Американські вчені дійшли висновку, що подібний підхід до харчування допомагає людям бути генетично молодшими, оскільки ця дієта підтримує молодість і цілісність клітин. пише російська служба ВВС.

У дослідженні, опублікованому в журналі British Medical Journal, вчені стверджують, що харчування, що складається з овочів, фруктів, риби і оливкової олії, захищає ДНК клітини від ушкоджень. Подібна дієта уповільнює старіння тіла.

Учасники експерименту, що дотримувалися середземноморської дієти, демонстрували менше ознак старіння, ніж їхні ровесники.

Експеримент проводився протягом десяти років. Дослідники спостерігали за здоров'ям майже 5 тисяч медичних сестер.

Позитивний вплив середземноморської дієти на людський організм регулярно відзначається в науковій літературі. Вважається, що вона запобігає ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

До кінця незрозуміло, у чому конкретно полягає позитивний ефект дієти. Проте її ключові компоненти – достатньо свіжих фруктів і овочів на противагу червоному м'ясу і тваринним жирам – мають науково доведений позитивний ефект.

Багата на вітаміни їжа захищає організм від стресу, ушкодження тканин і клітин тіла. Останнє наукове дослідження також підтверджує позитивний ефект середземноморської їжі на збереження ДНК.

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У центрі дослідження були теломери - кінцеві ділянки хромосом, які захищають ДНК. Вони дозволяють зберегти генетичну інформацію під час клітинного поділу.

Клітини в людському тілі діляться, в той час як теломери по мірі старіння організму стають коротшими. Їхня структурна цілісність знижується, що може дати сигнал клітинам перестати ділитися і померти.

Як показують дослідження, короткі теломери можуть викликати розвиток хвороб, пов'язаних з віком. Серед них серцево-судинні та деякі види онкологічних захворювань.

Експеримент показав, що медсестри, які дотримувалися середземноморської дієти, мали здорові й довгі теломери.

Вчені підкреслюють необхідність збалансованої дієти. Окремо жоден з компонентів середземноморської кухні не продемонстрував ключового впливу на організм.

Інші вчені заявляють, що результати дослідження представляють інтерес, але їх не можна вважати остаточними.

Девід Левелін, старший дослідник клінічної епідеміології в університеті Екзетера, вважає, що будь-експериментальне дослідження здатне принести результати, які можуть бути невірно витлумачені. "Тому ми не повинні виходити з припущення, що довжина теломери є ключовим параметром", - заявив експерт.

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"Тим не менше це дослідження підтверджує припущення про те, що дотримання дієти здатне привести істотно поліпшити здоров'я", - зазначив Левелін.

Асоціація British Heart Foundation також прокоментувала результати дослідження. У заяві організації наголошується, що рекомендації вживати збалансовану і здорову їжу для запобігання розвитку серцевих захворювань тепер надано додаткову вагу.