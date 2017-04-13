У Шотландії вакцинація від ПВЛ на 90% скоротила кількість зараження небезпечним вірусом - дослідження

Дослідження довело, що вакцинація від папіломавірусу на 90% скоротила число випадків зараження інфекцією в Шотландії / newsru.co.il



Згідно з недавнім дослідженням, з тих пір, як в 2008 році в Шотландії почалася вакцинація від вірусу папіломи (ПВЛ), число випадків зараження небезпечним вірусом скоротилося на 90%, повідомляють Новини Ізраїлю.

Саме вірус папіломи відповідає за 90% виникнення раку шийки матки.

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Своєчасна вакцинація запобігає розвитку раку шийки матки, а також перешкоджає утворенню генітальних бородавок, що передаються статевим шляхом.

Вакцинація проти папіломавірусу проводиться в 127-ми країнах світу і три провідні міжнародні медичні організації – ВООЗ, Центр контролю хвороб у США і Міжнародне співтовариство гінекологів і акушерів – вважають вакцину безпечною.