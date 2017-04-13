Найпоширенішим видом раку серед дітей до 15 років є лейкемія - ВООЗ

В останні роки значно почастішали випадки раку серед дітей. Щороку небезпечні онкологічні захворювання виявляють у 140 з мільйона дітей у віці до 14 років. Ці дані наводяться у міжнародному дослідженні, повідомляє Центр новин ООН.

Читайте такожВиявлені дві невідомі раніше форми дитячого лейкозу

Автори дослідження, проведеного за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляють, що в період з 2001 по 2010 рр. випадки ракових захворювань серед дітей збільшилася на 13 відсотків порівняно з 1980-ми роками.

«Рак є серйозною причиною смертності серед дітей і підлітків, незважаючи на те, що це захворювання є відносно рідкісним серед осіб у віці до 20 років», - сказав директор Міжнародного агентства з вивчення раку Крістофер Уайлд. Експерти вважають, що дитячий рак, швидше за все, пов'язаний з генетичною схильністю.

Найпоширенішим видом раку серед дітей до 15 років є лейкемія. На її частку припадає майже третина всіх випадків дитячої онкології. На другому місці - пухлини центральної нервової системи, а на третьому – лімфоми. У дітей до п'яти років третина всіх випадків раку становили ембріональні пухлини.

Читайте такожУ Ємені 5 мільйонів вакцинували дітей від поліомієліту

Нове дослідження було підготовлено на основі даних, що надійшли з 153 онкологічних центрів з 62 країн світу.

Експерти ООН вважають, що ці висновки вкрай важливі для зміцнення механізмів раннього виявлення захворювань, лікування та догляду за дітьми з онкологією.