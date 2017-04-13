Відмова від молочних продуктів небезпечна для здоров'я - медики

Дослідники з Національного товариства остеопорозу у Великобританії помітили тривожну тенденцію, повідомляє United Press Internationall. Фахівці виявили, що 70% людей у віці від 18 до 35 років дотримувалися дієти, а 20% взагалі не вживали молочні продукти або обмежили їх споживання.

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Дослідники підкреслюють, що молочні продукти багаті на кальцій, необхідний для росту кісток та їх міцності. Обмеження споживання молочних продуктів у молодому віці збільшує ризик розвитку остеопорозу в подальшому житті.

Найпоширенішою дієтою серед учасників дослідження у віці 25 років і молодше виявилося так зване "чисте харчування", що передбачає виключення з раціону цілих груп продуктів харчування. Крім того, дослідження показало, що люди молодше 25 років підписувалися в соцмережах на блогерів, які розповідають про здоров'я, дієти і харчуванні, частіше, ніж представники інших вікових груп.

Остеопороз уражає половину всіх жінок і одного з п'яти чоловіків у віці старше 50 років, в результаті чого кістки стають крихкими і легко ламаються.