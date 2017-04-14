Два мільярди людей у світі користуються джерелами питної води, що забруднені фекаліями - ВООЗ

Мільйони людей у всьому світі відчувають нестачу чистої води. Приблизно два мільярди осіб користуються джерелами питної води, що забруднені фекаліями. Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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«В даний час майже два мільярди чоловік користуються джерелами питної води, які забруднені фекаліями, і наражають себе на небезпеку заразитися на холеру, дизентерію, тиф і поліомієліт», – заявила директор Департаменту громадської охорони здоров'я, екологічних і соціальних детермінант здоров'я ВООЗ Марія Нейра.

Вона додала, що вживання забрудненої питної води щорічно викликає 500 тисяч випадків смерті внаслідок діареї і є одним з основних факторів розвитку ряду забутих тропічних хвороб, у тому числі кишкових паразитарних інфекцій, шистосоміазу і трахоми.

Автори доповіді попередили держави-члени ООН, що вони не зможуть досягти поставленої мети щодо забезпечення загального доступу до безпечної питної води та послуг санітарії, якщо не знайдуть додаткових джерел фінансування.

В останні три роки в середньому держави-члени ООН щорічно збільшували бюджетні асигнування на водопостачання, санітарії та гігієни в середньому на 4,9 відсотка. При цьому 80 відсотків країн заявили, що цих коштів недостатньо.

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За розрахунками Світового банку, щорічні інвестиції в розвиток інфраструктури подачі води і зміцнення послуг у сфері санітарії слід збільшити втричі до 114 млрд. дол. США.

У ВООЗ нагадали, що безпечне водопостачання і санітарія – запорука благополуччя людини.