Мігрень може розвинутися у тривожний розлад - дослідження

Нове дослідження, проведене в Університеті Торонто, виявило, що пацієнти з мігренню страждають на тривожні розлади частіше, ніж ті, у кого немає мігрені. Медики підкреслюють, що чоловіки з мігренню стикаються з тривожним розладом вдвічі частіше, розповідає Science World Report.

Читайте такожМігрень підвищує ризик розвитку інсультів - лікаріУ дослідженні брали участь 2200 канадців, які страждають на мігрені, і майже 20000 здорових добровольців. Фахівці оцінювали стан психічного здоров'я учасників. Дослідники виявили тривожний розлад у 2% добровольців без мігрені і 6% учасників з мігренню. Чоловіки з мігренню виявилися більш схильні до тривожного розладу порівняно з жінками.

Вчені припускають, що у чоловіків з мігренню ризик тривожного розладу вище через те, що вони рідше приймають знеболювальні. Симптоми мігрені призводять до розвитку тривожного розладу.

Медики підкреслюють, що пацієнти з мігренню вимагають особливої серйозної уваги. Такі люди можуть мати проблеми зі психічним здоров'ям, зокрема страждати на депресію і тривожні розлади. Також вчені радять направляти пацієнтів з мігренню до психіатрів.

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На мігрені страждають близько 36 мільйонів американців, і мільйони людей в інших частинах світу. Це стан, при якому пацієнт страждає на інтенсивний і болісний головний біль. Також при цих станах спостерігаються сенсорні симптомі - сліпі плями, спалахи світла, нудота, блювота, поколювання в руках і ногах, чутливість до світла і звуку.

Медики відзначають, що терапія мігрені має включати й зміни способу життя, зокрема, здоровий сон, регулярні фізичні вправи, правильне харчування, достатнє вживання води, необхідно також максимально уникати стресових ситуацій.