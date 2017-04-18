Ожиріння та нестача маси тіла можуть зумовлювати розвиток мігреней - медики

Аналіз показав, що ожиріння (Індекс маси тіла більше 30) і недостатня маса тіла (Індекс маси тіла менше 18,5) збільшують імовірність розвитку мігрені.

Читайте такожМігрень може розвинутися в тривожний розлад - дослідженняДослідники встановили, що огрядні добровольці страждали від мігрені на 27% частіше, ніж учасники з нормальною вагою. Водночас у людей з недостатньою вагою ризик мігрені виявився підвищений на 13% у порівнянні з учасниками, чия вага була нормальною, пише Zee News.

Фахівці поки не знають справжню причину виявленої зв'язку. Ітовірно, певну роль у розвитку мігрені відіграють молекули, які виробляються в жировій тканині. Також справа може бути в інших факторах, таких як рівень фізичної активності, ліки і депресія.