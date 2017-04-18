Пари від електронних сигарет ушкоджують клітини легенів - дослідження

Учені з Великобританії з'ясували, що пари від електронних сигарет активують у легеневих тканинах гени, пов'язані з окисним стресом. Окисний стрес (оксидативний стрес, від англ. oxidative stress) — це процес пошкодження клітини в результаті окиснення, пише EurekAlert!.

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Вчені дослідили, як пара від вейпа і тютюновий дим впливають на активність (експресію) генів. В експерименті використовували вирощену в лабораторних умовах епітеліальну тканину дихальних шляхів. У тканині, що зазнала впливу диму, через 24 і 48 годин після впливу змінилися активності 873 та 205 генів відповідно. Пари від електронних сигарет торкнулися тільки трьох генів після доби і один — після двох днів.Тютюновий дим активує ДНК, пов'язану з розвитком раку легенів, запаленням і фіброзом. Вейпинг же впливає на гени, що беруть участь у клітинному метаболізмі і механізмах окисного стресу.

При окисному стресі відбувається утворення активних форм кисню, а також вільних радикалів. Ці сполуки ушкоджують клітини і призводять до їхньої загибелі.