Вчені закликають частіше вживати овочі та фрукти з високим вмістом калію

На думку Алішії Макдоно (Alicia McDonough), професора клітинної нейробіології Університету Південної Каліфорнії, вживання продуктів з високим вмістом калію – солодкої картоплі, авокадо, шпинату, бобових, соєвих, бананів і навіть кава – може природно знижувати артеріальний тиск, пише American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism.

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Калій має вирішальне значення для серця, нервів і м'язів, запобігає утворенню ниркових каменів і остеопорозу. А його надлишки виводяться нирками, при цьому посилюється виведення солі та води. Тому харчування з високим вмістом калію аналогічно прийому сечогінного препарату. Якщо з їжею надходить мало калію, то, щоб його утримати, організм зменшує виведення. Обмеження споживання натрію (харчової солі) – хороший немедикаментозний метод лікування гіпертонії.

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Чим вище в раціоні вміст калію, тим нижче тиск, незалежно від споживання натрію. Наші предки харчувалися фруктами, коренеплодами, бобами і злаками з великим вмістом калію і дуже низьким – натрію. В результаті людина еволюціонувала у бік більшої потреби в натрії. Ми вживаємо багато солі, а оброблені продукти містять мало калію. Дослідники рекомендують проведення просвітницьких кампаній щодо коригування харчування в бік овочів і фруктів.